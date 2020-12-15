«Будь моим Дедом Морозом»: жители Самарской области могут принять участие во всероссийском обмене подарками

Менее чем за сутки с момента старта акции в качестве участников зарегистрировались уже 560 россиян

«Тайный Дед Мороз» - это всероссийская акция, где у каждого желающего есть возможность почувствовать себя настоящим волшебником и подарить кому-то новогоднее чудо. А также есть шанс получить подарок от «тайного Деда Мороза» самому.

Что нужно сделать?

Все очень просто, необходимо зарегистрироваться на сайте акции https://тайныйдедмороз.рф/, выбрать город, где будет жить тот, кому достанется ваше поздравление, рандомно получить контактную информацию о человеке, кто получит ваш подарок, и в течение суток подтвердить, что вы готовы отправить вашему «тайному другу» поздравление с Новым годом».

Подарок можно отправить двумя способами – электронное поздравление в виде открытки, видео и аудио-сообщения, либо отравить свой презент с помощью любого сервиса доставки.

Цель акции:

Поделиться новогодним настроением и объединиться всем россиянам в праздновании Нового года. Проект создан при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Побывать в роли «тайного Деда Мороза» можно в период с 14 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Участвовать в акции могут только лица, достигшие 14 лет.

Чтобы ваша фотография или видео с подарком попали на главный сайт проекта, необходимо выложить их у себя на странице в социальных сетях и поставить хэштеги: #ПодариНовогоднееЧудо #Вместев2021 #ТайныйДедМороз. Верьте в чудо и делитесь чудесами с окружающими!