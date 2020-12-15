Во Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре может появиться музей Высоцкого

Памятник Высоцкому установили еще около старого Дворца спорта

В новом ледовом Дворце спорта на улице Молодогвардейской в Самаре может появиться музей, посвященный Владимиру Высоцкому. Об этом во вторник журналистам сообщил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Он отметил, что регулярно поступают запросы на размещении музея на территории дворца. Сейчас около строящейся ледовой арены располагается памятник известному автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Именно в Самаре (тогда - Куйбышеве) в 1967 году Высоцкий впервые выступил перед многотысячной аудиторией. На концерте, который проходил в старом Дворце спорта, собралось порядка семи тысяч человек.

Ледовую арену планируют сдать в эксплуатацию к осени 2021 года. Новое здание строится на месте прежнего, возведенного в 1966-м году, которое было снесено как морально устаревшее. Современная арена станет площадкой для соревнований по хоккею, баскетболу, керлингу, фигурному катанию. Также там планируют проводить концерты.