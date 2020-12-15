Общественник из Санкт-Петербурга обвинил жителя Самары в распространении порнографии

Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 декабря правоохранители возбудили уголовное дело на 28-летнего жителя областной столицы Артема Ф. Его подозревают в распространении порнографических материалов через интернет.

- Руководитель общественной организации "Родители России" Тимур Булатов, проживающий в Санкт-Петербурге, обратился в центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области. Он сообщил, что в мае 2020 года обнаружил в фотоальбомах Артема "Вконтакте" откровенные фото, которые были доступны для всеобщего обзора, и решил пожаловаться, - рассказал "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Общественник пытался лично связаться с молодым самарцем, но безрезультатно. В итоге он обратился в полицию. Там фотографии, опубликованные Артемом, признали порнографией. Сейчас расследование продолжается.

По словам Тимура, подозреваемый в настоящий момент скрывается. Булатов отмечает, что контент для взрослых в социальных сетях - часто и, что самое страшное, доступное детям явление. Он активно борется с этим и намерен даже обратиться к президенту РФ во время прямой линии 17 декабря.