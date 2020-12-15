В Самаре состоится очередное распределение в детские сады

В Самаре стартует новая волна распределения по детским садам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоится очередное распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. Автоматизированное распределение мест в муниципальные детские сады будет проводиться 17 декабря 2020 года.

- До 16 декабря родителям следует проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг. Найти свое заявление можно в разделе «Поиск заявлений», - уточнили в администрации Самары.

Если в заявлении данные устарели, или неточные, то необходимо обратиться в МФЦ, для устранения неточностей и внесения в заявление необходимые изменения.

В городской администрации напомнили, что распределение мест будет проводиться дистанционно на основании некоторых критериев:

- Наличие права на внеочередное или первоочередное предоставление места, в соответствии с действующим законодательством;

- Дата регистрации ребенка в электронном реестре;

- Возраст ребёнка на 1 сентября 2020 года;

- Направленность группы.

О зачислении ребенка в дошкольное учреждение сообщит заведующая или другой специалист детского сада по указанным в заявлении контактам родителей. Также электронное заявление на сайте перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен».