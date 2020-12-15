Общественники нарядили новогоднюю елку в строящемся ледовом Дворце спорта в Самаре

Елка призвана создавать новогоднее настроение Фото: Вячеслав СОРОКИН

Во вторник, 15 декабря, в строящемся ледовом Дворце спорта на улице Молодогвардейской в Самаре представители общественной палаты Самарской области провели очередную проверку. Общественники проводят свою проверку раз в шесть месяцев. На этот раз помимо осмотра арены они нарядили новогоднюю елку.

Елку поставили в зале, где будет основная ледовая арена, она призвана создавать новогоднее настроение у работников.

Дворец спорта на месте предыдущего здания начали строить в 2018 году. Сдать в эксплуатацию новую арену планируют к осени 2021 года, весной следующего года начнутся отделочные работы.

Не исключено, что во Дворце спорта появится музей Владимира Высоцкого.