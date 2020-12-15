Уже сегодня вся Самара засияет праздничными огнями

Фото: администрация Самары

15 декабря, по всему городу будут полностью включены световые праздничные иллюминации. Как сообщили в администрации Самары, работы по монтажу и подключению гирлянд завершили в намеченный срок.

Самара засияет огнями ближе к вечеру, в 16:30, а гаснуть огни будут около 8 часов утра. Там, где светящиеся композиции установлены в непосредственной близости к жилым домам, работа иллюминаций будет приостановлена на ночь, с 1:00 до 6:00. В дальнейшем время включение гирлянд будет регулироваться в зависимости от продолжительности светового дня.

В администрации города отметили, что на площади Куйбышева также завершены все подготовительные работы, а также полная готовность на площадях, в парках, скверах, на набережной, на улицах и во дворах Самары. В этом году все муниципальные учреждения города украсили свои фасады к Новому году.