Стало известно, сколько денег не выплатили строителям Софийского собора в Самаре

Софийский собор стал украшением набережной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, сколько именно денег задолжали власти строителям Софийского собора в Самаре. Самарские рабочие обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину и Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Как выяснилось, уже больше года субподрядчики пытаются получить деньги за выполненные работы.

Открытое письмо подписали руководители 11 самарских компаний. Как рассказал журналисту «КП-Самара» генеральный директор ООО «Мастера Поволжья» Андрей Бакулин, речь идет о задолженности в 30 миллионов рублей.

- Наши компании выступали субподрядчиками при строительстве собора – занимались внутренними отделочными работами, монтировали двери, звук, свет и т.д., - рассказал Андрей Бакулин. – Нас торопили, нужно было успеть все сделать к приезду Патриарха в сентябре 2019 года. При этом документы на некоторые виды работ, например, на установку центральных и боковых дверей, на декоративные элементы входной группы, электрику, освещение к тому моменту не прошли экспертизу. Но нам велели делать все, не дожидаясь экспертизы – сроки горели, заверили, что за все заплатят. Мы поверили, выполнили все в срок. А деньги не увидели до сих пор. Субподрядчикам заказчик остался должен около 30 миллионов рублей, а если считать с генподрядчиком – то все 150 миллионов.

Обиженные рабочие считают, что деньги им должен выплатить областной бюджет – при этом они ссылаются на соглашение между Самарской епархией и правительством региона, по которому власти берут финансирование на себя.

- Сейчас практически все компании из-за этих платежей на грани банкротства, вынуждены задерживать зарплату рабочим, увольнять людей. Мне пришлось вложить в дело дополнительные личные сбережения, - делится Андрей Бакулин. – Мы надеемся, что власти нас услышат и погасят задолженность.

Редакция «КП-Самара» запросила комментарии по данной теме у Самарской епархии и у правительства региона, однако на момент публикации ответ не был получен.

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