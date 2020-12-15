Николай Ренц попросил болеющих коронавирусом жителей Самарской области не пытаться вступать в диалог с роботом

Вступать в переговоры с роботизированной системой не нужно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заслуженный врач РФ и руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Самарской области Николай Ренц обратился к жителям региона и рассказал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день.

Николай Ренц рассказал, что некоторые пациенты, которые лечатся на дому, пытаются вступать в диалог с роботом. Кроме того, что амбулаторным пациентам звонят сами врачи и сотрудники контактного центра, чтобы узнать о состоянии их здоровья, для дистанционного мониторинга состояния здоровья продолжает активно использоваться и роботизированная система. Робот совершил уже более 14 тысяч звонков.

- Некоторые граждане удивляются, почему им звонят и задают одни и те же вопросы. Они пытаются вступить с роботом в диалог, - рассказал Николой Ренц.

Врач пояснил, что роботизированная система собирает и систематизирует полученную от пациента информацию, и передает данные о состоянии пациента уже непосредственно лечащим врачам. Чем четче и понятнее будут ответы на вопросы робота, тем легче будет врачу принять решение о дальнейшем лечении пациента.

Напомним, что 30 ноября в Самарской области заработала новая горячая линия по коронавирусу. Жители региона, которые столкнулись с опасным вирусным заболеванием, могут позвонить по бесплатному короткому номеру – 122 и получить необходимую консультацию.