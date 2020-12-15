«Это по-самарски»: депутаты поблагодарили Дмитрия Азарова за возвращение выплат ветеранам

Губернатор вернул ЕДВ самарским ветеранам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 15 декабря, состоялось внеочередное совещание Самарской губернской думы на тему принятия бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. На шестидесятом заседании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В бюджете на 2021 год будут полностью сохранены социальные обязательства, которые были приняты ранее главой региона. Ранее Дмитрий Азаров поручил вернуть ежемесячные денежные выплаты ветеранам, которые лишились этого пособия в 2017 году.

- Все меры социальной поддержки при этом будут проиндексированы. Общий объем расходов на индексацию в период до 2023 года составляет порядка 170 миллионов рублей, - отметил в своем выступлении Дмитрий Азаров.

Депутаты губернской думы поблагодарили губернатора за возвращение выплат ЕДВ ветеранам. Депутат Михаил Матвеев отметил, что в условиях падения доходов бюджета, сохранение этого обязательства - это личная заслуга Дмитрия Азарова.

- Правительство Самарской области сохранило более 3 миллиардов рублей на выплаты ветеранам, что решило главную задачу в этом бюджете. Я благодарю и признаю, что в этом высокая заслуга Дмитрия Игоревича, это по-самарски, - сказал Михаил Матвеев.

Кроме того, депутат поблагодарил главу региона за услышанную от общественности критику в сторону «Крыльев Советов», и правительство приняло решение сократить объем финансирования самарского футбольного клуба.