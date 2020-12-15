Коронавирус стал выявлять скрытые формы некоторых заболеваний

Коронавирус "бьет" в неожиданные места человеческого организма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель оперативного штаба Самарской области рассказал о некоторых способностях новой коронавирусной инфекции. По словам врача, COVID-19 стал выявлять скрытые заболевания у зараженных.

Как стало известно, люди, которые никогда не страдали гипертонической болезнью, после перенесенного коронавирусного заболевания, начинают страдать гипертонией. Даже у гипотоников, у которых хронически пониженное давление, начинают замечать его повышение, что вынуждает принимать понижающие давление препараты.

- Более сложная ситуация наблюдается, когда у пациента скрытый сахарный диабет, когда были предпосылки, но сахар держался в пределах нормы. Однако на фоне заболевания коронавирусом у человека, особенно если болезнь протекает в тяжелой форме, наблюдается резкое увеличение сахара в крови, - рассказал Николой Ренц.

Также врач рассказал о серьезных поражениях почек у людей, которые ранее не сталкивались с подобными заболеваниями, а у них внезапно начали возникать сопутствующие симптомы. Николай Ренц отметил, что эта болезнь крайне необычная и опасная, так как не предугадаешь как она будет протекать у того или иного человека.