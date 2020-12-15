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Самарские чиновники требуют снести две строящиеся высотки на Гагарина

Департамент градостроительства подал иск на ООО «МВМ»
Наталья АРТЯКОВА
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Рассмотрение дела назначено на январь следующего года

Рассмотрение дела назначено на январь следующего года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарский арбитражный суд поступило исковое заявление от департамента градостроительства. Власти Самары требуют снести два семиэтажных недостроенных здания на улице Гагарина, 175.

В исковом заявлении, чиновники просят признать самовольными две постройки на участке площадью 4580 квадратных метров и обязать владельца ООО «МВМ» снести здания за свой счет. Если же ответчик этого не сделает, то разрешить департаменту самим снести эти постройки.

Заседание по этому делу будет проходить в январе 2021 года.