Самарские чиновники требуют снести две строящиеся высотки на Гагарина

Рассмотрение дела назначено на январь следующего года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарский арбитражный суд поступило исковое заявление от департамента градостроительства. Власти Самары требуют снести два семиэтажных недостроенных здания на улице Гагарина, 175.
В исковом заявлении, чиновники просят признать самовольными две постройки на участке площадью 4580 квадратных метров и обязать владельца ООО «МВМ» снести здания за свой счет. Если же ответчик этого не сделает, то разрешить департаменту самим снести эти постройки.
Заседание по этому делу будет проходить в январе 2021 года.