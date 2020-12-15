В Самаре задержали женщину из соседнего региона, которая пырнула ножом своего приятеля

Оренбургским полицейским не пришлось далеко ехать, преступница находилась по соседству - в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти год назад, 28 декабря 2019 года, в одном из поселков Оренбургской области произошел инцидент, который чуть не лишил жизни 42-летнего мужчину. По данным ГУ МВД по Оренбургской области, 27-летняя женщина, в ходе распития алкогольных напитков и впоследствии конфликта, нанесла своему знакомому удар ножом в грудь. К счастью мужчина остался жив, а в отношении нападавшей было заведено уголовное дело.

В августе этого года уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» было направлено в суд, однако женщина скрылась от правоохранительных органов, поэтому была объявлена в федеральный розыск.

15 декабря этого года, в пресс-службе оренбургского управления МВД сообщили, что женщину, находящуюся в розыске, задержали на территории Самары, именно здесь она некоторое время пряталась от правосудия. Сейчас задержанная передана сотрудникам органов суда для вынесения приговора.