В Самарской области потеплеет в ближайшие дни

В Самаре в ближайшие дни спадут морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в конце текущей недели в регион придет атмосферный фронт атлантического циклона, в результате чего значительно повысится температура воздуха и выпадет снег.

Температура будет повышаться постепенно, уже в пятницу ожидается до -1 градуса. В ночное время прогнозируют от -6 до -11 градусов.

В среду днем в Самаре будет до -8 градусов, по области - до -10 градусов. В областной столице осадков не обещают, в других городах и районах региона может пройти небольшой снег.

В целом температура сейчас ниже нормы на 2 градуса.