В Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти 9-летнего ребенка

Следователи выясняют причин смерти 9-летнего ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти 9-летнего ребенка. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

По данным следствия, 11 декабря 9-летнего мальчика доставили в больницу, где он скончался. По предварительной версии, смерть наступила в результате травмы головы, которую ребенок, предположительно, получил в школе на уроке физкультуры. По факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи выясняют причины произошедшего, устанавливают подозреваемых.

По имеющимся данным, мальчику в голову попали мячом, после чего он упал и мог удариться головой о скамейку. Преподаватель отправил ребенка домой, откуда его доставили в больницу. По факту случившегося проводит проверку прокуратура.