Росприроднадзор в феврале 2021 года начнет проверку самарских промышленных предприятий

Жители региона жалуются на качество воздуха

С 1 февраля 2021 года межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям начнет проверку промышленных предприятий в Тольятти и Куйбышевском районе Самары. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее жители многократно жаловались на качество воздуха в названных районах. К властям обращались жители микрорайона Волгарь в Самаре из-за неприятного запаха по ночам, тольяттинцы писали главе города, что из-за ужасного запаха не могут выйти на улицу.

Как отметил руководитель межрегионального управления Росприроднадзора, сейчас из-за тяжелой экономической ситуации нельзя проводить внеплановые проверки, которые позволяют оперативно фиксировать нарушения. Ведомство начнет проверки в феврале следующего года. По словам Кручинина, при выявлении нарушений возможна приостановка работы предприятий.