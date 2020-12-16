В Самарской области создадут коллегию природоохранных органов региона

Коллегия будет оперативно решать вопросы от населения относительно экологической обстановке в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать коллегию природоохранных органов. Подобная межведомственная структура действовала в регионе, когда Дмитрий Азаров был на посту министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

Предполагается, что коллегия будет оперативно решать вопросы от населения относительно экологической обстановке в регионе.

Решение о создании коллегии было принято во время заседания Общественного совета по экологической безопасности.

«Экологический совет создавался для того, чтобы от общественности, от людей, которым не все равно, что происходит в нашем регионе, от экспертов, профессионалов слышать проблемные вопросы и вместе определять направления нашей совместной деятельности, находить оптимальные решения», - сказал губернатор.