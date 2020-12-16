Подозреваемого в содержании наркопритона задержали в Новокуйбышевске

Полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске задержан 43-летний местный житель по подозрению в организации наркопритона. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в квартире мужчины регулярно собирались его знакомые для употребления запрещенных средств. Соседи подозреваемого рассказали полицейским, что к нему часто ходили люди, по виду ведущие асоциальный образ жизни.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли средства для кустарного производства наркотиков. На стеклянных колбах и шприцах обнаружили остатки наркотических средств на них.

Хозяин квартиры нигде не работает, состоит на учете в наркодиспансере, ранее был судим за хранение наркотиков, грабеж, кражу и вымогательство.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.