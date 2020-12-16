Открыта регистрация на итоговый предпринимательский онлайн-форум «Бизнес-DETOX-2020»

Форум для малого и среднего предпринимательства региона «Бизнес-DETOX 2020» пройдет 18 декабря

Форум для малого и среднего предпринимательства региона «Бизнес-DETOX 2020» пройдет 18 декабря по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области с 10.00 до 20.00. Прямые включения по самым актуальным темам:

- бизнес-тренды новой эпохи,

- векторы господдержки предпринимателей,

- изменения 2021: налогообложение, обязательная маркировка товаров

- перспективные модели бизнеса: франшиза, экспортные возможности

- направления развития самозанятости.

Подключайтесь к интересующим выступлениям!

В программе онлайн-форума запланированы выступления и мастер-классы от экспертов бизнес-сферы, представителей государственных учреждений поддержки бизнеса, опытных предпринимателей:

- министра экономического развития Самарской области Дмитрия Богданова

- основателя консалтинговой компании для новых и растущих компаний в сфере спорта и здравоохранения NBCGROUP Владимира Волошина

- акционера компании Gett, бизнес-практика, бизнес-ангела Владимира Мариновича

- организатора федерального Франчайзингового акселератора Алены Кришевич и другие!

«Форум для предпринимателей стал нашей декабрьской традицией. В этом году представители бизнес-сообщества вновь смогут поделиться своими успехами, обсудить текущую ситуацию и тренды в экономике, пообщаться с коллегами и прокачать свои компетенции под руководством экспертов, - отметил министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов. - Центральной темой события, безусловно, станет восстановление бизнеса после пандемии и ее ограничений. Принять участие в форуме впервые смогут не только представители малого и среднего бизнеса, но и самозанятые граждане – в Самарской области этот статус получили уже 36 тысяч человек. Уверен, что «Бизнес-DETOX 2020» станет площадкой для продуктивной работы и поможет участникам наметить планы на следующий год, определить возможные точки роста».

Зарегистрируйтесь сейчас по ссылке detox.mybiz63.ru и получите подарок – книгу эксперта форума Владимира Мариновича «Стратегия удвоения прибыли». Участие бесплатное.

Мероприятие реализуется по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».