Жители Самары в 2020 году предпочитали смотреть научно-фантастические фильмы и сериалы

А что любите смотреть вы? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация представлена на основе статистики спроса жителей региона на кинокартины и сериалы за весь 2020 год.

В лидерах – научная фантастика о глобальных открытиях и изменениях в мире, драмы и комедии как российского, так и зарубежного производства.

Список самых популярных фильмов этого года возглавила самая кассовая комедия 2019 года, отличающаяся остроумием и отличным юмором, - «Холоп» (12+) с Милошем Биковичем. Второе и третье место поделили между собой два научно-фантастических фильма «Веном» (16+), снятый по комиксам Marvel, и «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера» (12+) с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом в главных ролях. В топ-5 также вошли «Код 8» (18+), события которого разворачиваются в недалеком будущем, и «Дэдпул 2» (18+) с Райаном Рейнольдсом о самом болтливом наемном убийце.

В 2020 году самарцы отдали предпочтение преимущественно российским сериалам. Так, лидером просмотра стал эротический сериал «Содержанки» (18+) о мире, в котором живут состоятельные мужчин и женщины, с Дарьей Мороз, Сергеем Буруновым и Софьей Эрнст. Интересом также пользовались сериал «Бывшие» (16+) с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым в главных ролях и комедийное продолжение «Отеля Элеон» с любимыми актерами – «Гранд» (16+). В рейтинге также фантастическая драма «Сирена» (18+) и российская комедийная драма «257 причин, чтобы жить» (18+) о поисках счастья с Полиной Максимовой.