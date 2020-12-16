Жителям Самары могут даровать "гаражную амнистию"

Самарцев ждет гаражная амнистия

В Самаре может наступить "гаражная амнистия". Такой законопроект внесла в Госдуму "Единая Россия". Согласно документу, более 3,5 млн человек в России смогут оформить гараж и землю под ним в собственность. Эти меры похожи на "дачную амнистию2: порядок оформления собственности на дачные постройки стал проще, теперь подобное ждет и владельцев неоформленных гаражей. Если закон примут, амнистия будет действовать до 2026 года.

- Законопроект важен для владельцев гаражей, построенных до января 2005 года. Как правило, земельные участки под ними не оформлены в собственность. Но эти гаражи нельзя назвать самостроем, ведь, землю под ними предоставляла администрация гаражно-строительным кооперативам, предприятиям или гражданам, - отметил руководитель фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Также в партии объяснили, что предусмотрят механизмы для минимизации расходов - чтобы оформление земли в собственность было доступно и для пенсионеров в том числе. Саму проблему оформления гаражей в собственность уже поднимали люди во многих регионах, а в Крыму и Ульяновске гаражная амнистия уже успешно работает.