Местные художники смогут продавать свои авторские изделия в Клубе Третьяковки в Самаре

Филиал Третьяковки в Самаре начнет полноценно работать в 2022 году Фото: Вячеслав СОРОКИН

В конце декабря в Самаре откроется Клуб Третьяковки, где расположатся кафе, магазин и библиотека.

В магазине предложат товары с символикой Третьяковки, в том числе, одежду, аксессуары и авторские сувениры местных художников. В читальном зале посетителям предложат ознакомиться с книгами по искусству, архитектуре и дизайну.

Клуб отроется 25 декабря на Фрунзе, 102б.

Самарский филиал Третьяковской галереи начнет работу в 2022 году и будет располагаться в здании бывшей Фабрики-кухни, где сейчас идет реставрация. Предполагается, что одна из первых выставок будет посвящена космической тематике.