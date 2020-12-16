Двое бывших сотрудников МЧС осуждены за взятки в Тольятти

Суд приговорил бывших сотрудников МЧС к реальным срокам заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесен приговор двоим бывшим сотрудникам МЧС, которых обвинял в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, с 2017 по 2019 годы сотрудники МЧС получили от организаций в общей сложности 210 тыс. рублей за бездействия при выявлении нарушений пожарной безопасности. По данному факту были возбуждены уголовные дела.

В конце февраля 2019 года были задержаны высокопоставленные сотрудники МЧС, в том числе, двое заместителей начальника отдела надзорной деятельности ведомства Сергей Жиров и Владимир Степанов.

Суд признал их виновными и назначил Степанову 7 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 1,05 млн рублей, Жирову – 6 лет лишения свободы со штрафом в 630 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.