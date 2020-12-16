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Жителям Самары расскажут как можно вести здоровый образ жизни прямо на рабочем месте

Онлайн-конференция начнется в 12.00
Источник:kp.ru
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Здоровый образ жизни с работой совместим

Здоровый образ жизни с работой совместим

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вести здоровый образ жизни не отходя от рабочего места - это реальность. Как этого добиваются на предприятиях региона, расскажут эксперты на онлайн-конференции "КП-Самара". Эфир состоится в 12.00 16 декабря на канале Ютуб.

Как в Самаре сотрудников отучают курить? На каких предприятиях работнику подарят абонемент в фитнес-зал и к чему это приводит? И с чего лучше начать руководителю, который жаждет вести свою команду к вершинам ЗОЖ?

Обсудим в режиме онлайн. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы в эфире.