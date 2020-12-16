Впервые в регионе 300 заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки 301 человек заразился коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наибольший показатель для региона, впервые с начала пандемии выявлено более трехсот человек за сутки. Всего заразились 26 816, из них вылечились 24,6 тыс., в том числе 295 выписались в среду. Умерло 515 человек, добавилось семь новых летальных случаев.

В целом по стране за сутки 26 509 новых заразившихся, с начала пандемии заболели 2,7 млн человек.

Ранее заболевших самарцев призвали не вступать в диалог с роботом, который звонит пациентам помимо врачей и повторно узнает о состоянии заразившихся.