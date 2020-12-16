В Самаре запретили новогодние корпоративы

С Дедом Морозом получится встретиться только удаленно

В Самарской области полностью запретили новогодние корпоративы. Постановление о новых ограничительных мерах подписал Дмитрий Азаров. Ранее такое решение только обсуждалось на заседании оперативного штаба, теперь же принято окончательно.

Правда, не совсем понятно, как это будет отслеживаться: конечно, проведение банкета в ресторане не скроешь, однако, например, на рабочем месте праздник могут организовать. Впрочем, ранее губернатор сообщал, что с просьбой запретить новогодние корпоративы к нему обращались сами руководители предприятий.

На радио Комсомольская правда рестораторы уже высказывали свою позицию по этому поводу. Они считают, что на банкетах безопаснее, чем в общественном транспорте. И переживают, что "залог" за банкеты просто нечем будет отдавать.

Что точно понятно: в новогоднюю ночь в ресторане посидеть не удастся. Или же это уже не корпоратив?