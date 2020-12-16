В Самаре рассказали о финансировании религиозных организаций после претензий строителей Софийского собора

В 2019 году храм освятил Патриарх Кирилл Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2021 году религиозным организациям будут предоставлены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве.

Эти деньги могут быть использованы, в том числе, и на строительные работы. Чтобы получить субсидии, необходимо предоставить документы от подрядных организаций, которые выполняли работы.

Ранее рабочие с открытом письмом обратились к президенту России Владимиру Путину и Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, в котором указали, что субподрядчики больше года пытаются получить деньги за выполненные работы по строительству Софийского собора в Самаре.

Храм начали строить в 2005 году. Из-за недостатка финансирования работы несколько раз останавливались. В итоге Софийский собор открыли в 2018 году, в сентябре 2019 года его освятил Патриарх Кирилл, который побывал в Самарской области.