В Самарской области гражданам старше 65 запретили посещать спортклубы и театры

В магазин пенсионерам ходить можно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ужесточили ограничения для граждан старше 65 лет для профилактики коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора от 16 декабря.

В соответствии с документом, пожилым жителям региона нельзя ходить в бассейны, фитнес-центры, спортзалы, театры, кино и в цирк. При этом выходить из дома им можно за продуктами, на прогулки на свежем воздухе, погулять с животными и чтобы вынести мусор.

Они могут доехать до работы, если их присутствие там необходимо, а также до больницы.

Сейчас граждане старше 65 лет в регионе находятся на самоизоляции. Ранее сообщалось, что фиксируется рост заболеваемости почти во всех возрастных группах, в том числе, среди пожилых граждан.