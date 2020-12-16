Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлен до 17 января

Граждан старшего возраста в Самарской области оставили на самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, введенный в Самарской области для профилактики заражения коронавирусом, продлен до 17 января 2021 года. Об этом говорится в постановлении губернатора от 16 декабря.

За прошедшие сутки в регионе зафиксирован 301 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 26 816. Умерло 515 заразившихся, в том числе семь - за прошедшие сутки, большая часть из которых – пожилые граждане с сопутствующими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что количество заболевших растет, особенно среди пожилых граждан. В связи с этим в регионе введены дополнительные ограничительные меры.