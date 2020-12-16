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Общество

У жителя Самары арестовали кроссовер за долги

Самарец задолжал за тепло и воду и лишился Volkswagen Tiguan
Наталья АРТЯКОВА
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Самарцев попросили не копить долгов за ЖКХ, чтобы не лишиться своего имущество

Самарцев попросили не копить долгов за ЖКХ, чтобы не лишиться своего имущество

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары больше года не платил за отопление и горячую воду и задолжал энергокомпании более 60 тысяч рублей. После многочисленных напоминаний и предупреждений, к неплательщику пришли судебные приставы. В итоге у должника был конфискован кроссовер Volkswagen Tiguan.

Как говорят в компании «ЭнергосбыТ Плюс», совместные рейды с судебными приставами – это наиболее эффективная мера по работе с должниками. Ежемесячно жители Самарской области, которые имеют задолженность по счетам, лишаются своих автотранспортных средств. По словам энергетиков, во всех случаях неплательщики, после конфискации своей собственности, в течение пяти дней погашают задолженность.

В энергокомпании рассказали, какие еще негативные последствия могут ждать злостных должников за тепло и горячее водоснабжение. Среди них также и взыскание суммы долга с банковских счетов неплательщика, а также запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, либо арест автотранспортного средства.

Следующий рейд запланирован в Сызрани, поэтому энергетики просят местных жителей не доходить до крайностей и как можно скорее погасить все свои долги.