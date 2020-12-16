Работодатели Самарской области должны перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленку

Часть сотрудников отправится работать домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работодателей Самарской области обязали перевести на удаленный режим работ не менее 30 процентов сотрудников. Соответствующее требование содержится в постановлении губернатора.

В первую очередь это касается работников с хроническими заболеваниями и перенесших инфаркт или инсульт. Также рекомендовано перевести на удаленный режим работы беременных женщин.

Такие меры предпринимаются для профилактики коронавируса. По последним данным, в Самарской области с начала пандемии заразились 26 816 человек, впервые за сутки выявлено более 300 новых случаев.

Ранее сообщалось, что в регионе запретили новогодние корпоративы.