Работодатели Самарской области должны перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленку

Часть сотрудников отправится работать домой
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Работодателей Самарской области обязали перевести на удаленный режим работ не менее 30 процентов сотрудников. Соответствующее требование содержится в постановлении губернатора.
В первую очередь это касается работников с хроническими заболеваниями и перенесших инфаркт или инсульт. Также рекомендовано перевести на удаленный режим работы беременных женщин.
Такие меры предпринимаются для профилактики коронавируса. По последним данным, в Самарской области с начала пандемии заразились 26 816 человек, впервые за сутки выявлено более 300 новых случаев.
Ранее сообщалось, что в регионе запретили новогодние корпоративы.