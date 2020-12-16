Платформа трудоустройства людей с инвалидностью Everland и Билайн: итоги первого года работы

Следующим этапом развития платформы станет запуск нового важного блока — «Биржи проектов»

За этот период в рамках проекта получили работу более 200 человек, порядка 600 – прошли или продолжают проходить обучение и стажироваться под кураторством профессионалов из крупных корпораций.

Среди специализаций, представленных на платформе, — специалисты по текстовому и видеоконтенту, связям с общественностью, графическому и веб-дизайну, веб-разработке, юриспруденции, тестированию доступности сайтов и приложений. Все эти профессии востребованы на открытом рынке труда и позволяют работать удаленно.

Среди кураторов стажеров и заказчиков платформы — как крупный бизнес Билайн, Сбербанк, Совкомбанк, Amway, Х5 RetailGroup, ВкусВилл, М.Видео и другие компании, — так и небольшие предприятия, государственные и общественные организации. Также с платформой сотрудничают 34 вуза и ресурсных учебно-методических центра (РУМЦ).

Следующим этапом развития платформы станет запуск нового важного блока — «Биржи проектов». Это фриланс-площадка, на которой компании и индивидуальные предприниматели смогут напрямую находить исполнителей с опытом реализации кейсов, а профессионалы с инвалидностью — получать работу.

По данным исследования глобального инклюзивного рынка ReturnonDisabilityGroup на сегодняшний день, общая численность людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составляет 1,85 миллиарда человек: больше, чем население Китая. По данным ФГИС Федеральный Реестр Инвалидов в России 4,2 млн трудоспособных людей с инвалидностью, 72% из которых не работают.