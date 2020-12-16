В Самарской области из-за большого количества заболевших вводят новые ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки зарегистрировано 163 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального штаба.

Всего в регионе 301 новый заболевший, впервые с начала пандемии за сутки находят больше трехсот заразившихся. Помимо Самары больше всего новых случаев в Тольятти (35) и Большечерниговском районе (11).

Умерло семь заболевших, среди них пять женщин в возрасте от 68-ми лет до 81 года и двое мужчин 66-ти и 83-х лет. Всего скончались 515 человек.

За все время в регионе заболели 26 816 человек, из них вылечились 24 625, в том числе 295 за прошедшие сутки.

В регионе продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, продолжает действовать запрет на посещение торговых центров подростками без взрослых, изменились правила обслуживания на фуд-кортах, работодателей обязали перевести на удаленный режим не менее 30% сотрудников.