На главной площади Самары засияли огнями семь новогодних ёлок

На ёлках транслируются тематические сюжеты Фото: Лидия Черняева

15 декабря, вечером, вся Самара засияла праздничными новогодними огнями. Как и планировалось, праздничные световые иллюминации закончили монтировать и подключили в намеченный срок.

На площади Куйбышева также все подготовили к включению гирлянд и световых элементов украшений. На главной самарской площади, как и в прошлом году, установили целых семь новогодних ёлок – одна большая в центре и по три по краям.

Ёлки украшены медиагирляндами, которые транслируют различные тематические сюжеты. В этом году, они посвящены первому полету в космос и 170-летию самарской губернии.

В этом году традиционные массовые новогодние гуляния будут отменены из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в регионе, однако улицы и общественные места все равно были украшены новогодними иллюминациями. По словам представителей городской администрации, в этом году количество украшений для города увеличили на 17%.