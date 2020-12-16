Два грузовика «Скания» столкнулись в Самарской области, пострадал водитель

Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с участием двух грузовиков «Скания». Об этом сообщают в полиции региона.

Грузовики столкнулись в Сызранском районе во вторник вечером. По данным сотрудников ГИБДД, 30-летний водитель грузовика с полуприцепом врезался в стоящий на светофоре цементовоз, за рулем которого был 61-летний водитель. По предварительным данным, водитель фуры ехал слишком быстро, из-за чего не сумел вовремя остановиться.

В результате аварии травмы получил водитель «Скании» с полуприцепом, его доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают причины произошедшего.