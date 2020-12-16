Пожилых самарцев, нарушающих самоизоляцию, ловят на почте и в отделениях банка

Пожилых людей просят оставаться дома и не рисковать своим здоровьем в период распространения коронавируса Фото: администрация Самары

На заседании оперативного штаба, которое состоялось 14 декабря, приняли решение продлить обязательную самоизоляцию для жителей Самары старшего поколения в возрасте 65+ до 17 января 2021 года.

- В преддверии новогодних праздников Оперштаб Самарской области по коронавирусу порекомендовал самарцам с должной ответственностью отнестись к введенным ограничительным мерам, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, особенно пожилых родственников, и как можно реже контактировать с ними. Сейчас граждане 65+ находятся в зоне риска, - отметили в оперштабе Самарской области.

Следует отметить, что представители администраций внутригородских районов Самары проводят поквартирный обход, а также обзванивают жителей преклонного возраста и информируют о необходимости соблюдать ограничительные меры и режим самоизоляции, не посещая общественные места.

Однако некоторые жители все же нарушают самоизоляцию, чаще всего пожилые люди идут на почту или в отделения банков. Об этом рассказали представители Красноглинского района Самары, где помимо поквартирных обходов, проводят также рейды в общественных местах.

- Пожилые жители Самары сейчас - самая уязвимая категория жителей и нам необходимо проявить заботу об их здоровье и благополучии. Они могут обращаться к членам семьи, социальным работникам или волонтерам за помощью в доставке продуктов и лекарств, оплаты коммунальных услуг, - поясняет управляющий микрорайоном №11 Красноглинского района Екатерина Смолина.

В администрации Самары напомнили, что в рамках всероссийской акции «МыВместе» за помощью можно обратиться к волонтерам, которые помогут в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-(800)-200-34-11, 8(846)998-67-07.

Важные финансовые операции можно провести также, не выходя из дома. Многие банковские службы, а также почтовые отделения имеют возможности дистанционного обслуживания своих клиентов. Таким образом, пожилым людям не обязательно посещать финансовые учреждения, чтобы оплатить коммунальные платежи, госпошлину или получить другие услуги.