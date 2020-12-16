В Тольятти школьник заступился за собаку и получил град ударов и несколько ножевых ранений

Подсудимый заявил, что никого не хотел убивать, и суд ему почему-то поверил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тот день Виталик (имена героев этой истории изменены) запомнил надолго: вышел во двор погулять с собакой и пообщаться с друзьями и случайно наткнулся на неадеквата. Тот сначала выскочил во двор с "бешеными" глазами, кричал "Где Дима?" Потом пнул с размаху собаку Виталика, а когда тот сделал незнакомцу замечание, парень накинулся на него. Сначала бил его руками и ногами. Потом послышался щелчок: это незнакомец отрыл нож и стал им с размаху наносить удары по рукам, ногам и телу Виталика. Тот чудом отбился и бросился бежать. Спрятался в магазине, позвонил отцу: "Пап, меня режут". Тот вызвал полицию, и неадеквата задержали по горячим следам.

Виталик оказался школьником, его обидчик - индивидуальным предпринимателем Иваном. При обыске у последнего нашли гашиш, спрятанный в пачке сигарет, после чего его обвинили в покушении на убийство и участии в незаконном обороте наркотиков, в мае дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.

- В тот день моего отца побили какие-то малолетки. Я в это время гулял с друзьями. Мама по телефону описала обидчика: сказала, что там была компания с собакой, парнем в белой куртке и еще одним - по имени Дима. Когда я увидел в школьном дворе парней, подходящих по описанию, подошел к ним. Мне показалось, что одного из них назвали Димой, я нему подошел, он начал возникать, завязалась драка, - рассказывал в суде Иван. - Мне жаль, что я достал нож, но я не хотел никого убивать: я бил искоса. а не прямо. Хотел бы убить - сделал бы это, я служил во Владикавказе, меня там всему научили.

Суд встал на сторону Ивана. Его признали виновным в незаконном обороте наркотиков и... умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием оружия. За что мужчину приговорили к одному году и четырем месяцам ограничения свободы. Иск потерпевшего суд удовлетворил частично: школьник и его родители просили выплатить им 500 тысяч рублей, суд посчитал, что с них хватит 75 тысяч рублей.