Руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин исполнил «ёлочное новогоднее желание» мальчика Вадима из Самары

Вадим Коба написал письмо и получил свой заветный подарок из рук депутата

Руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин принял участие в акции «Ёлка желаний». Несмотря на то, что в Самаре в этом году Новый год будет проходить не по стандартному сценарию – без массовых гуляний и праздничных торжеств, исполнение желаний детей в акции «Ёлка желаний» осталась традиционной.

- Сегодня каждый может почувствовать себя волшебником и подарить ребёнку чудо. Всё, что для этого нужно – принять участие в новогодней акции «Ёлка желаний», - рассказал Александр Живайкин.

Мальчик Вадим Коба написал свое заветное желание на открытке и повесил его на ёлку в центре «Семья» Советского района Самары. Руководитель фракции «Единая Россия» выбрал его письмо и подарил подарок мальчику лично в руки.

- Что может быть прекраснее, чем выбирать подарок для мальчишки и видеть в его глазах огоньки счастья. Мой сын уже вырос, а иногда так хочется повозиться с малышами и ненадолго окунуться в детство, - поделился Александр Живайкин.

Вадим Коба и руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин

Каждый житель Самарской области может почувствовать себя Дедом Морозом и исполнить чью-то заветную мечту, здесь мы публиковали список адресов, где можно найти «Ёлку желаний» в Самарской области.