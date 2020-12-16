В декабре покупатели квартир в «Кошелев Проекте» гарантированно получат подарки

В "Кошелев Проекте" есть все для комфортной жизни

Застройщик АО “СЗ “Кошелев-Проект Самара” обещает гарантированный подарок всем покупателям квартир, которые заключат договор до Нового года. Весь декабрь действуют новогодние акции и скидки, которые позволят заключить сделку еще более экономичнее и выгоднее.

Акция “Получи подарок при покупке квартиры”

Покупателям квартир в декабре компания вручает подарочный сертификат в магазин электроники на сумму 15 тысяч рублей. В акции участвуют 100 сертификатов на общую сумму полтора миллиона рублей.

Скидки на квартиры-студии в ЖК “Видный”

В декабре на все квартиры в ЖК «Видный» действует скидка 4 000 рублей с каждого квадратного метра, а это практически 100 тысяч экономии. Главное условие – успеть заключить сделку до конца декабря.

Акция 0,1% на приобретение квартиры

Несмотря на то, что акция была запушена еще осенью, совместно с другими предновогодними акциями сниженная ставка по ипотеке стала еще выгоднее. Отметим, что ставка 0,1% действует первые 8 месяцев, а затем она составит всего 6,1% и сохранится до конца действия кредита.

Подробности действующих акций и выгодных предложений можно узнать по телефону 8 (846) 331-3000. Также любой желающий приобрести новую квартиру к Новому году может записаться на индивидуальную экскурсию, где своими глазами увидит огромный выбор различных планировок и отделок на любой вкус.