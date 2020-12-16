Во время тушения пожара в Самаре обнаружили труп 37-летнего мужчины

Возгорание удалось ликвидировать через 40 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области сообщили о возгорании в квартире на проспекте Кирова, 264 этой ночью.

- Сообщение о пожаре поступило в 01:05. По прибытию было установлено, что в квартире горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 01:44. В квартире обнаружили труп мужчины 1983 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На данный момент устанавливается причина возгорания и причина смерти мужчины, найденного в квартире. Пожар тушили 10 человек личного состава МЧС и задействовано 3 единицы спецтехники.