Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Тольятти по вопросу предоставления социальных выплат на приобретение жилья

На встрече с губернатором жители Тольятти рассказали о своих жизненных ситуациях

По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, обеспечение благополучия семей – это основная задача власти. В этом году их бюджетов всех уровней на реализацию программы «Молодой семье – доступное жилье» направлено более 1,1 миллиарда рублей. Программа реализовывается с 2014 года и за это время выплату получили 7808 семей региона.

- В этом году социальную выплату получили еще 1488 молодых семей, в том числе 679 из Тольятти, - отметил Дмитрий Азаров.

Однако очередь, которая копилась годами, остается на уровне 10 тысяч семей, нуждающихся в поддержке. С некоторыми жителями Тольятти, которые стоят в очереди на финансирование провел личную встречу глава региона. На приеме были рассмотрены индивидуальные ситуации по нескольким семьям, по каждой из них Дмитрий Азаров дал четкие поручения профильному министерству и местным властям.

Семья Петруниных стоит в очереди на получение соцвыплаты с 2015 года, в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье». В семье трое детей, последний родился в мае этого года. Петрунины живут в Тольятти в квартире 34 квадратных метра и, с появлением еще одного малыша, места в квартире не хватает, поэтому семья решила улучшить свои жилищные условия, но они переживают, что ждать очереди на выплаты придется еще долго.

Дмитрий Азаров поручил Министерству социально-демографической и семейной политики региона проанализировать ситуацию.

- Мы посмотрели очередность на следующий год. Поскольку у Петруниных как у многодетной семьи есть первоочередное право на получение социальной выплаты, то они получат выплату уже в первой половине 2021 года», – сообщила Заместитель министра Галина Андриянова.

Также губернатор поручил местным властям детально разобраться в ситуациях, когда семьи несколько лет ждали выплат, но по достижении 36-летнего возраста выбили из программы, так и не дождавшись своей очереди.

- Самарская область – один из немногих субъектов России, который разработал программу для семей, не сумевших получить выплаты в связи с достижением 36-летнего возраста. Повышенные обязательства выполним. И это несмотря на то, что из-за ограничительных мер наш бюджет только в этом году теряет 12 млрд. рублей, - сказал губернатор.