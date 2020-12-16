Жители Самары попросили построить в Кировском районе еще один детский сад

Жители Кировского района подготовили проект нового детского сада, в нем будет всё, что необходимо

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с активистами Кировского района, которые попросили построить детский сад в рамках национального проекта «Демография» на улице Ташкентской. Глава региона неоднократно подчеркивал, что необходимо советоваться и прислушиваться к мнению местных жителей и вместе находить решение при реализации национальных проектов.

По словам жителей Кировского района, у них ощущается острый дефицит мест в детских садах, поэтому строительство еще одного дошкольного учреждения им необходимо. Активисты на встрече с губернатором также сообщили, что уже провели собрания жильцов на котором было принято решение обратиться с просьбой к властям.

- Также, совместно с архитекторами, был разработан проект, в котором были предусмотрены и стоянки, и прогулочные места, и зоны отдыха, и даже предусмотрели заезд строительной техники так, чтобы она не мешала жителям домов, - рассказала председатель МКД № 184 по ул. Ташкентской Людмила Лимаренко.

Дмитрий Азаров отметил, то при размещении социальных объектов, прежде всего, учитывается два параметра: его необходимость и желание, положительный настрой людей.

- Изначально новый детский сад планировали построить на Шверника, однако местные жители выступили против этой инициативы. При размещении социальных объектов, прежде всего, учитывается два параметра: его необходимость и желание, а также положительный настрой людей, - отметил Дмитрий Азаров.

Представители активной группы Кировского района согласились оказывать содействие в решении возникающих вопросов, поэтому было принято решение подключить мэра Самары Елену Лапушкину к подготовке проекта с учетом пожеланий местных жителей.