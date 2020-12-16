Врачи Самары обеспокоены последствиями новогодних праздников

Врачи рекомендуют больше гулять на улице в новогодние праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, главный врач Николай Ренц рассказал, к каким последствиям могут привести застолья в Новый год.

- В тесной дружной компании за столом, вы будете вынуждены принимать пищу без маски. Однако вы не знаете, кто за вашим столом уже является носителем опасного заболевания и представляет угрозу для всех окружающих. Поэтому, меньше за столом – больше на свежем воздухе, - сказал Николай Ренц.

Врач отметил, что в новогодние праздники нужно больше гулять на свежем воздухе, а не находиться в тесной компании в помещении. Однако и на прогулках не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.