Сначала будет 0, а потом -20 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС дали прогноз на ближайшие три дня в Самарской области. По прогнозу синоптиков в Самару придет потепление, а вместе с тем и мокрый снег.

17 декабря, в регионе немного потеплеет, местами пойдет небольшой снег. Температура воздуха в Самаре днем будет колебаться от -5 до -7 градусов, ночью -9,-11 градусов. По области днем до -9, ночью температура понизится до -14 градусов.

18 декабря, в пятницу, в регионе ожидается умеренный мокрый снег, который будет иметь свойство налипания. Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица. Днем температура в Самаре и области будет в пределах 0, -5 градусов, ночью до -11.

А вот в субботу, 19 декабря, по прогнозу, в регионе резко похолодает, ночью местами по области до -20 градусов. В ночь на субботу еще будет идти небольшой снег, а днем без осадков. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем в Самаре не поднимется выше – 11 градусов, а ночью до -15.