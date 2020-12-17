Дружба втроем: к паре самок оленей прибилась косуля и теперь они вместе гуляют по самарскому питомнику

Олени и косули доказали, что женская дружба бывает Фото: самарский зоопарк

В питомнике самарского зоопарка в поселке Формальный Кинельского района завязываются новые знакомства. Сотрудники зоопарка продолжают населять сафари-парк новыми видами животных. Там уже обитают сибирские косули, лосиха, маралы, лошади Пржевальского, а также глухари, тетерева и другие животные и птицы.

Сотрудники питомника рассказывают, как ведут себя животные в новом месте обитания. Животные в самарском питомнике доказали, что женская дружба существует.

- К паре самок оленей прибилась самка косули, теперь они гуляют маленьким стадом по питомнику, - рассказали в зоопарке.

Напомним, что питомник самарского зоопарка с сафари-парком должен открыться уже в следующем году. Посетители смогут понаблюдать за животными, которые находятся в условиях, приближенных к естественным.