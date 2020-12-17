Жители Самарской области создали петицию с просьбой провести комплексную проверку деятельности коммунальных структур

"Мы не хотим платить за воздух!" - возмущаются жители Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары Андрей Петров создал петицию, в которой просит Генеральную прокуратуру РФ, Счетную палату РФ, а также министерство строительства и ЖКХ РФ провести комплексную проверку коммунальных структур Самарской области.

Андрей Петров уверен, прорывы труб и оставшиеся без воды и отопления жилые дома, являются последствием эксплуатации еще советских инфраструктур.

- Самарские коммунальщики эксплуатируют еще советскую инфраструктуру, из года в год, обещая вкладывать в нее миллиарды. Однако также ежегодно компании уличаются в неисполнении заявленных инвестиционных программ. Несмотря на это тарифы продолжают расти, - заявил автор петиции.

Также автор просит проверить законность увеличения тарифов ЖКХ. Он обвиняет коммунальные службы в манипуляциях с начислением за услуги.

- Тринадцатые квитанции, начисление по нормативу, а не по приборам — все это позволяет увеличивать сборы, в том числе за отопление, хотя зимы в Самарской области с каждым годом все теплее, - говорится в петиции.

Жители Самары требуют в случае, если комплексная проверка выявит нарушения и необоснованное завышение тарифов, провести перерасчет для всех жителей региона.