Житель Тольятти хотел посмотреть на оперативное реагирование спецслужб и «заминировал» торговый центр

На тольяттинца завели уголовное дело за ложное сообщение о минировании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 декабря в оперативные службы Тольятти поступило сообщение о заминировании торгового центра на улице Революционная. К торговому центру прибыли наружные экипажи полиции, кинолог со служебно-розыскной собакой, взрывотехники ОМОНа Управления Росгвардии по Самарской области. В целях безопасности из здания было эвакуировано более 500 человек.

- В ходе осмотра помещений торгового центра и прилегающей территории предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось в результате проведения оперативных мероприятий, неизвестный оставил в одной из секций торгового зала записку с сообщением о якобы минировании ТЦ, после чего скрылся с места происшествия. Тольяттинские полицейские установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый мужчина 1986 года рождения.

- Полицейские задержали преступника по месту его жительства. В ходе опроса задержанный пояснил, что хотел посмотреть на оперативное реагирование правоохранительных органов, - сообщили в ГУ МВД.

Следственным управлением МВД России по городу Тольятти было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Любопытного «шутника» может ждать до пяти лет колонии. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.