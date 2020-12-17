Девушка из Тольятти фиктивно вступила в брак, чтобы помочь «жениху» получить российское гражданство

Девушка не собиралась жить со своим иностранным мужем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале этого года жительница Тольятти узаконила свои отношения с гражданином Кыргызской Республики. Однако прокуратура Центрального района Тольятти установила, что брак является фиктивным.

- В ходе проверки установлено, что брак заключен фиктивно без целей создания семьи, стороны не поддерживали общение до и после заключения брака, совместно не проживали и не вели общее хозяйство, - сообщили в Прокуратуре Самарской области.

Как выяснилось, инициатором регистрации брака был сам гражданин иностранного государства. Таким образом, мужчина хотел получить гражданство Российской Федерации в упрошенном порядке.

Требование прокурора, признать брак недействительным со дня его заключения, было удовлетворено решением суда. О дальнейшей судьбе «бывших» супругов не сообщается.