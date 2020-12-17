Самарские компании поддержали врачей в период пандемии

Врачи получили нужные подарки

В Самаре медицинская страховая компания "АСКОМЕД" запустила акцию помощи врачам. "Спасибо, доктор!". С инициативой вышли сами работники страховой компании, а уже через некоторое время акция стала всеобъемлющей и к ней присоединились многие самарские компании.

- Мы очень рады, что наш пример вдохновляют людей на добрые дела. На данный момент откликнулось много партнеров, в основном это местные самарские компании, готовые поддержать медиков, которые в первых рядах борются с COVID-19. С начала пандемии мы стараемся, чем можем, поддержать коллег- врачей, хоть немного скрасить их непростые будни, выразить свое уважение и поддержку, добавить чуточку оптимизма и просто сказать «СПАСИБО» в этот сложный для всех период, - говорит президент АО СК "АСКОМЕД" Олег Козлов.

В Волжском районе в период пандемии открылось три госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом, недавно работать в качестве ковидного госпиталя начала поликлиника №2 в микрорайоне "Южный город". Сюда участники акции передали медицинские маски, пульсоксиметры. 124 медработника, работающие в "красной зоне", получили персональные подарки - продуктовые наборы от агрохолдинга "КУХМАСТЕР".

Главврач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица оценил такую помощь и отметил, что благодарность врачам сегодня очень важна и каждая помощь оказывается очень своевременной.

- Мы по-прежнему призываем самарские компании объединяться! Ведь если мы будем делать добро вместе, ни один вирус не устоит! - подчеркнули в АСКОМЕД.