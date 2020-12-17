"Я женат на медицине": самарский волонтер в Москве рассказал, зачем помогает людям в пандемию

Самарский волонтер побывал на форуме "Единой России"

Координатор самарского отделения всероссийского движения "Волонтеры-медики" Николай Куликов стал участником Социального форума "Единой России" в Москве. Конкуренция была большая - приглашение к очному участию получили не все.

- Поездка на форум - это очень значимое событие в моей жизни. Я понял для себя, что мы с ребятами-волонтёрами делаем важное дело. Помимо форума, несколько ребят пригласили на встречу с Дмитрием Медведевым. На встрече мы обсудили проблемы, решение которых поможет сделать помощь медикам и гражданам более эффективной, - поделился впечатлениями от поездки Николай Куликов.

Молодой человек уже шесть лет занимается добровольчеством, четыре года применяет свои умения в сфере здравоохранения. Сам он учится в медицинском колледже и поэтому может дать своим подопечным своевременный совет. Например, однажды он получил заявку на лекарства от женщины. По ее словам он понял, что помощь необходима гораздо более быстрая и вызвал скорую. Пациентку госпитализировали.

В дальнейшем Николай собирается поступить в профильный вуз и больше времени уделять профессии. А волонтерство стало уже его хобби, призванием и личной жизнью. «Я женат на медицине», - шутит он.

На форуме самарский волонтер поделился итогами работы местной ячейки. Он отметил, что в регионе старшим коллегам помогают около 600 волонтеров-медиков, еще 800 добровольцев участвуют в доставке продуктов и лекарств.

- Дмитрий Медведев поручил уделить особенное внимание развертыванию сети волонтеров-медиков. В первую очередь, это касается учащихся и студентов медицинских образовательных учреждений. Они могли бы работать в регистратурах, оказывать начальную или вспомогательную помощь, - также рассказал самарский студент.

Первый социальный форум позволил добровольцам со всей страны обменяться опытом и внести важные предложения, которые позволят улучшить всю социальную систему страны.