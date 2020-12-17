Прожиточный минимум для пенсионеров увеличили до 9320 рублей

Прожиточный минимум для пенсионеров теперь составляет 9320 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2021 год» был принят сразу в двух чтениях. Об этом сообщили в Самарской губернской думе 15 декабря.

- Поправки в закон были разработаны в связи с корректировкой на федеральном уровне прогнозной величины прожиточного минимума, на основании которой и осуществляется расчёт данного показателя во всех российских регионах, - сообщили в пресс-службе Губдумы.

Сейчас в регионе установлен прожиточный минимум для пенсионеров в размере 8846 рублей. В соответствии с новыми поправками в действующее законодательство, этот показатель в следующем году составит уже 9320 рублей.

Как сообщили чиновники, до окончания текущего года самарским пенсионерам будет произведен перерасчет социальных доплат, в соответствии с новыми показателями.